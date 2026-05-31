Koli bandıyla tabela yaptı, hayatı değişti: Şimdi dev markalar peşinde

Grafik tasarım dünyası, alışılagelmiş kuralları ve akademik eğitimleri altüst eden sıra dışı bir başarı hikayesini konuşuyor.

Japonya'nın en hareketli ve labirent benzeri ulaşım merkezi olan Tokyo'daki Shinjuku İstasyonu'nda gece vardiyasında güvenlik görevlisi olarak çalışan 72 yaşındaki Shuetsu Sato, el emeğiyle ürettiği tasarımlar sayesinde küresel markaların peşinden koştuğu bir tasarım fenomenine dönüştü.

Sato, hiçbir profesyonel eğitim almadan sadece renkli koli bantları ve bir maket bıçağı kullanarak uluslararası başarılara imza atıyor.

Metro karışıklığını çözmek için başladı

Reuters’da yer alan habere göre, Sato’nun gizli yeteneği 2004 yılında Shinjuku istasyonunda gerçekleştirilen büyük yenileme çalışmaları sırasında tesadüfen açığa çıktı.

İstasyon içindeki inşaat duvarları yüzünden yollarını kaybeden ve sürekli kendisine adres soran gergin yolculara yardımcı olmak isteyen Sato, tamamen kendi inisiyatifiyle bir çözüm üretti. Şantiye alanından topladığı renkli koli bantlarını panolara yapıştırıp, maket bıçağıyla harf ve ok işaretleri oyarak devasa yönlendirme tabelaları hazırladı.

Sato’nun metro hatlarını ve çıkışları gösteren bu el yapımı tabelaları o kadar net ve başarılı oldu ki, istasyon amiri ondan daha fazlasını yapmasını istedi.

Sürü psikolojisiyle hareket eden yolcuların stresini azaltmak için yazıların kenarlarını yuvarlatarak geliştirdiği bu yazı stili, zamanla tasarım dünyasında onun adına ithafen "Shuetsu-tai" (Shuetsu Yazı Tipi)olarak anılmaya başlandı.

Nintendo, Nike ve küresel devler peşinde

Yıllar geçtikçe istasyon duvarlarındaki bu el emeği yazılar, profesyonel tasarımcıların ve büyük şirketlerin dikkatini çekti. Kısa sürede Japonya genelinden film afişleri, müze tabelaları ve marka logoları için Sato’ya teklif yağmaya başladı.

Nintendo ve Suntory gibi Japon devlerinin ardından, son olarak dünya spor giyim devi Nike, Shinjuku'da açtığı yeni dev mağazasının özel logosu için Sato’nun kapısını çaldı.

Projenin sanat yönetmeni Shun Sasaki, "Onun koli bandıyla oluşturduğu o güçlü ve soğukkanlı karakterlerden çok etkilendim. İçinde inanılmaz bir yaratım tutkusu barındırıyor" diyerek 72 yaşındaki güvenlik görevlisinin dehasına hayran kaldığını belirtti.

Japon Tabela Tasarım Derneği (Japan Sign Design Association) ise geçtiğimiz dönemde Sato’ya toplumsal yaşama ve tasarıma katkılarından dolayı "Platin Ödül" layık gördü.

Karşılığında sadece yemek ve çorap istiyor

Tüm bu küresel şöhrete ve dev markalarla çalışmasına rağmen Shuetsu Sato, mütevazılığından hiçbir şey kaybetmiş değil

İşine o kadar odaklanıyor ki bazen tabela yaparken yemek yemeyi veya uyumayı bile unutuyor. Üstelik projeleri için hiçbir zaman belirli bir ücret talep etmiyor, kazanç miktarını tamamen müşterilerinin takdirine bırakıyor.

Tek şartı ise çalışma esnasında yemeklerinin karşılanması, yol masraflarının ödenmesi ve tasarımlarında koli bandı dışında hiçbir malzeme kullanılmasına karışılmaması.

İlk yaptığı metro tabelaları için istasyon şefinden sadece bir teşekkür belgesi ve bir şampuan seti aldığını gülerek anlatan Sato, "Bir başka istasyon müdürü de bana yeni çoraplar hediye etmişti. Bunlara sadece gülüyorum... Benim için önemli olan tek şey bu işi yaparken eğlenmek ve insanları mutlu etmek" diyerek el emeğinin ve saf tutkunun paradan çok daha değerli olduğunu tüm dünyaya kanıtlıyor.