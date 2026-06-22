Kolombiya'da seçimi Trump destekli sağcı aday kazandı

Güney Amerika ülkesinde kritik seçimler...

Kolombiya halkı, ülkenin tıkanan barış sürecinin ve Washington ile gerilen ilişkilerinin geleceğini belirleyecek olan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağcı avukat Abelardo de la Espriella ile solcu senatör Ivan Cepeda'nın yarıştığı seçimin sonuçları da netleşmeye başladı.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı'nın resmi olmayan sonuçlarına göre sandıkların yüzde 99,91'i açıldı, Trump'ın "tam ve koşulsuz" destek verdiği Espriella seçimi kazandı.

TRUMP DESTEKÇİSİ ADAY KAZANDI

Kesin olmayan bu sonuçlara göre Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın solcu adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,95 seviyesinde gerçekleşirken, oy farkı 246 bin 355 olarak kaydedildi.

Seçime katılımın yüzde 61,5 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Seçim sonuçlarını Karayip kenti Barranquilla'da takip eden Abelardo de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zaferini ilan etti.

Espriella, "Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI PETRO SONUCU TANIMADI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hiçbir aday kendini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır."

TRUMP: HARİKA BİR ŞEKİLDE KAZANDI

ABD Başkanı Donald Trump, seçimi Abelardo de la Espriella'nın kazanmasından memnun olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump "O, harika bir şekilde kazandı." ifadelerini kullandı.

İKTİDAR ADAYI SONUÇLARA İTİRAZ EDECEK

İktidar partisinin adayı Ivan Cepeda, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Abelardo de la Espriella'nın zaferinin ardından 33 bin sandığın sonucuna itiraz edeceklerini duyurdu.

Cepeda, ön sonuçları tanıdığını belirterek, "Kolombiya'nın seçim tarihinde ikinci tur seçimlerde görülen en az oy farkıyla sonuçlanan bir yarışla karşı karşıyayız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Tarihsel Pakt ve Yaşam İçin İttifak üyelerimiz demokrattır. Otoriterlik ve keyfilik bizden tamamen uzaktır. Bu gece gerçekleştirilen ön sayım sonuçlarını resmi bir veri olarak tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devasa bir hukuk ordusuyla haklarını sonuna kadar arayacaklarını dile getiren Cepeda, "On binlerce avukattan oluşan müşahit ve sandık takip grubumuz, ülke genelindeki 33 bin sandığın sonuçlarına resmi olarak itiraz etme sürecini başlatmıştır. Bu sandıkların her biri, resmi hukuki sayımda tek tek inceleme nesnesi olmak zorundadır." değerlendirmesini yaptı.

İLK TURU DA DE LA ESPRİELLA KAZANMIŞTI

Kendisine "Kaplan" lakabını takan ve hem ABD hem Kolombiya vatandaşlığı bulunan De la Espriella, mayıs ayındaki ilk turda oyların yüzde 43,7'sini (bazı kaynaklarda yüzde 44) alarak birinci sıraya yerleşmişti.

De la Espriella, 2016 barış anlaşmasını imzalamayı reddeden uyuşturucu kaçakçısı gerilla gruplarına savaş açma vaadiyle öne çıkıyordu.

Seçimi resmi olarak kazanan aday, 7 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.