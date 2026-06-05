Kolombiya'da tersanede patlama: 4 ölü
Kolombiya'nın Cartagena kentinde tersanede bakım gören yük gemisinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kolombiya'da Bölgesel Sağlık İdari Departmanı'ndan yapılan açıklamada Cartagena kentine bağlı Pasacaballos bölgesindeki tersanede bakım gören yük gemisinde nedeni henüz belirlenemeyen şiddetli patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada bazıları ağır 11 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Patlamanın ardından gemide yangın çıktığı, olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, sivil savunma ve risk yönetimi birimlerinin sevk edildiği aktarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cartagena Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Bölge yetkilileri kurumlar arasındaki hızlı koordinasyon sayesinde durumun kısa sürede kontrol altına alındığı ve yaralılara olayın hemen ardından tıbbi müdahalede bulunulduğu bilgisini paylaştı.