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Kolombiya'daki Museo Nacional'a ziyaretçi akını

Kolombiya'da Bin Gün Savaşı döneminde birçok siyasi mahkumun kaldığı, 1948'de müze olarak hizmet vermeye başlayan Museo Nacional'de eski tüfekler, ve pek çok eser sergileniyor.

AA | 25.11.2018 - 09:48..
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Kolombiya'daki Museo Nacional'a ziyaretçi akını

Kolombiya'da Bin Gün Savaşı döneminde birçok siyasinin yattığı, avlusunda mahkumların kurşuna dizildiği, 72 yıl Cundinamarca Hapishanesi olarak hizmet veren Museo Nacional, ziyaretçilerini ülke tarihinde yolculuğa çıkarıyor.

Başkent Bogota'nın La Macarena semtinde yer alan Museo Nacional, penceresiz büyük duvarlarının hafif karanlıkta bıraktığı giriş kısmından geçen ziyaretçilerini, 1810'da Santa Rosa de Viterbo kasabasına düşen göktaşıyla karşılıyor.

ÖNEMLİ ESERLER SERGİLENİYOR

Müzenin bir ve ikinci katlarında, içlerinde, 1985'te silahlı sol örgüt 19 Nisan Hareketinin (M-19) ele geçirmesinin ardından kanlı bir operasyonla geri alınan Adalet Sarayından kalan parçaların da yer aldığı tarihi ve siyasi olaylardan kalıntılar sergileniyor.

Kolombiya'daki Museo Nacional'a ziyaretçi akını

MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Fuentes, 1905'te yapımı tamamlanan hapishanenin, Venezuela ve Ekvador'da eserler bırakan ve Kolombiya Meclisinin de mimarı olan Danimarkalı Thomas Reed tarafından yapıldığı bilgisini paylaştı.

Cundinamarca Hapishanesinin 1946'ya kadar hizmet verdiğini belirten Fuentes, yapının, iki yıllık bakımın ardından 1948'de Museo Nacional olarak Kolombiyalılara kazandırıldığını söyledi.

Kolombiya'daki Museo Nacional'a ziyaretçi akını

İÇ SAVAŞ

Fuentes, Kolombiya'da 1899 - 1902 arasında iktidardaki muhafazakarlar ve muhalefetteki liberaller arasında gerçekleşen Bin Gün Savaşı'nın hem ülke hem de hapishane tarihi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Geçmişin hapishanesi şimdinin ulusal müzesinin Bin Gün Savaşı ve sonrası dönemini Fuentes anlattı.

ÜNLÜ İSİMLER HAPİS YATTI

Maria Monica Fuentes, "Bu hapishane 19. yüzyıl sonlarında hizmete alınmış bir yapı dolayısıyla Bin Gün Savaşı'nın da bir parçasından bahsediyoruz. Bu savaş da hesaba katıldığında, buraya, Kolombiya'nın ünlü şairlerinden Julio Florez'in de aralarında bulunduğu birçok liberal siyasetçi, hukukçu ve ünlü isim mahkum olarak geldi. Ama onlar için burası bir geçiş yeri oldu, sürekli burada kalmadılar" dedi.

Kolombiya'daki Museo Nacional'a ziyaretçi akını

ZİYARETÇİ SAYISI

Geçen yıl yaklaşık 375 bin, bu yıl ekim ayına kadarki sürede ise yaklaşık 270 bin ziyaretçinin geldiği Museo Nacional'i girişlerin ücretsiz olduğu pazar günleri 6 bine yakın kişi ziyaret ediyor.

Kolombiya'daki Museo Nacional'a ziyaretçi akını

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