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Kolombiya'daki protestolar sürüyor: 4 ölü

Ülkede devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 4 kişi hayatını kaybederken, geçtiğimiz gün gösterilerde yaşamını yitiren 18 yaşındaki Dilan Cruz da anıldı.

AA | 27.11.2019 - 09:19..
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Kolombiya'da hükümetin ücretler ve emeklilik ile ilgili aldığı yeni kararlar vatandaşların tepkisini çekti ve Kolombiyalılar sokaklara inerek alınan bu kararları protesto etti.

Kolombiya'daki protestolar sürüyor: 4 ölü

KOLOMBİYA'DA PROTESTOLARIN ALTINCI GÜNÜ

Protesto gösterilerinin bugün altıncı günü ve gösteriler daha da şiddetlendi.

Kolombiya'da işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde hükümet karşıtı protestolar altıncı gününde de devam etti.

Kolombiya'daki protestolar sürüyor: 4 ölü

GEÇİŞLERİ KAPATTILAR

Kolombiya Ulusal Üniversitesi öğrencileri, El Dorado havaalanını şehir merkezine bağlayan yolu kapatarak araç geçişine engel oldu.

Kolombiya'daki protestolar sürüyor: 4 ölü

PROTESTO YÜRÜYÜŞLERİ YAPILDI

Kolombiya'da 21 Kasım'daki genel grevle başlayan hükümet karşıtı protestoların 6. gününde, başkent Bogota'nın birçok noktasında öğrenci gruplarının yoğunlukta olduğu protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Kolombiya'daki protestolar sürüyor: 4 ölü

DİLAN CRUZ DA ANILDI

Kolombiya'da gösteriler sırasında güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülen 18 yaşındaki lise öğrencisi Dilan Cruz için San Ignacio Hastanesi önünde anma töreni düzenlendi.

Kolombiya'daki protestolar sürüyor: 4 ölü

HÜKÜMETİN DİYALOG DENEMELERİ

Bu arada, halkın tencere ve sert cisimlere vurarak yapılan "Cacerolazo" ile destek verdiği protestolar karşısında bunalan hükümet ise ulusal diyalog denemelerini sürdürüyor.

Kolombiya'daki protestolar sürüyor: 4 ölü

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