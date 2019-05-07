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Konut yatırımcısının gözde şehirleri

Türkiye'de konut alıcıları; İstanbul, Ankara ve İzmir'in bazı ilçelerine ilgi gösteriyor.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 14:22..
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Konut yatırımcısının gözde şehirleri

Konut yatırımcısı; İstanbul, Ankara ve İzmir'den konut alırken özellikle de bazı ilçeleri tercih ediyor.

İSTANBUL'UN EN PAHALISI BEŞİKTAŞ

İstanbul'dan ev alanlar; genellikle Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy, Kadıköy ve Adalar'dan ev alıyor. Bilindiği gibi Beşiktaş İstanbul'un en pahalı ilçelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta konut metrekare satış fiyatı 10 bin 350 lira, kira ortalamaları 2 bin 898 lira olarak açıklandı. Geri dönüş süresi ise 36 yıl olarak belirlendi.

Konut yatırımcısının gözde şehirleri

ÇANKAYA'NIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 21 YIL

Ankara ilinde ise Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut ve Pursaklar öne çıkıyor. Çankaya’da konut metrekare satış fiyatı 2 bin 541 lira, kira bin 345 lira, geri dönüş süresi 21 yıl oldu.

Konut yatırımcısının gözde şehirleri

İZMİR'DE 5 İLÇE

İzmir'de ise; konut yatırımcılar Çeşme, Narlıdere, Urla, Güzelbahçe ve Foça'yı tercih ediyor. Çeşme'de konut metrekare satış fiyatı 8 bin 54 lira kira bin 658 TL, geri dönüş süresi 39 yıl olması dikkat çekti.

Konut yatırımcısının gözde şehirleri

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