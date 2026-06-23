Konutta modüler yapılara ilgi arttı

Koronavirüs salgını ve Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisine alan depremden sonra hayatımızdaki değişimlerden biri de konut yapımı tekniklerinin çeşitlenmesi oldu.

Şehirleşme, kentsel dönüşüm ve doğal afetler gibi nedenlerle ortaya çıkan yeni yapı ihtiyacı, prefabrik ve modüler yapıların yaygınlaşmasını sağlıyor.

Artan kentleşme, müteahhitlik sektöründe altyapı yatırımları ile doğal afetler ve bölgesel savaşların yol açtığı yeniden yapılanma ihtiyacı, sektörün iş yapış biçimlerini değiştiriyor.

FABRİKADA ÜRETİLİYOR, SAHADA MONTE EDİLİYOR

Bu doğrultuda yapı elemanlarının fabrika ortamında üretilip sahada montajının yapılmasına dayanan prefabrik ve modüler sistemler, giderek yaygın hale geliyor.

Müteahhitlik sektöründe hız, maliyet kontrolü, sürdürülebilirlik ve afetlere hızlı müdahale gibi alanlarda önem kazanan prefabrik yapılar, küresel ölçekte yaygınlaşan modüler inşaat anlayışının da etkisiyle geniş kullanım alanı buluyor.

"MODÜLER YAPILAR ÖNE ÇIKIYOR"

Sektör uzmanlarından Yücel Çebi, geleneksel ve konvansiyonel müteahhitlik sektörünün dönüşümünde modüler yapıların öne çıktığını belirterek, "Geleneksel inşaat sektörü, sürdürülebilirlik ve teknolojinin de etkisiyle modüler yapılara yönelme sürecinde. Bunu destekleyen en önemli faktörlerden biri de gelişen tasarım ve üretim sistemleri ile yapay zeka destekli teknolojiler oldu." dedi.