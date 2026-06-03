Konya'da bağımlılara uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç yazan psikiyatriste hapis cezası

Konya'da özel kliniğinde hasta muayene eden psikiyatri uzmanı Dr. Ferit Karaduman, geçen yıl gözaltına alındı.

Uyuşturucu bağımlılarına uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç yazmakla suçlanan Karaduman, tutuklandı.

"BU İŞİ TİCARET OLARAK YAPMIYORDUM"

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ferit Karaduman, daha önceki duruşmalardaki savunmasında amacının insanları iyileştirmek olduğunu öne sürdü.

Karaduman, ifadesinde şunları söyledi:

“Ben bu insanları iyileştirmeye çalışıyordum. Hatta bazıları abartıp bana saldırıyordu. Reçeteyi yazdığım insanlar, güvendiğim insanlardı.

Bu işi ticaret olarak yapmıyordum. Amacım insanları iyileştirmekti, uyuşturucudan kurtarmak için yaptım. Bazen WhatsApp üzerinden de insanlarla iletişim kurarak tedavi etmek amaçlı konuştuğum oluyordu."

15 YIL 9 AY ALDI

Mahkeme, davada karar verdi.

Karaduman, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.