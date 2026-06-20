Konya'da beton mikserine motosiklet çarptı: 2 yaralı
Konya'da beton mikserine çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Konya'nın Karapınar ilçesinde M.A. idaresindeki beton mikserine Şehit Şener İnci Caddesi'ne çıkan İ.Ö. yönetimindeki motosiklet çarptı.
Motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beton mikserinin caddede ilerlerken sokaktan motosikletin hızla çıkarak çarptığı ve motosiklettekilerin yere yuvarlandığı görülüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)