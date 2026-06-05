Konya'da komşusu kadını bıçaklayarak öldürdü, suç aletiyle yakalandı

Konya'nın Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan N.Ş., bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, N.Ş. adlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

N.Ş.'nin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, olayın dün gece saatlerinde gerçekleştiğini ve şüphelinin apartmanın giriş katında etli ekmek salonu işleten A.G. olduğunu tespit etti.

Polis, düzenlediği operasyonla A.G.'yi saklandığı evde yakaladı.

SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada, N.Ş.'den zorla aldığı değerlendirilen bir miktar para ile suç aleti olan bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G., sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.