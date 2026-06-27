Konya’da nostalji ustası: 100 yıllık radyoları yeniden hayata döndürüyor

Konya’da yaşayan Abdurrahim Ceviz, yarım asrı aşan meslek hayatında sadece elektronik cihazları tamir etmekle kalmıyor, aynı zamanda tarihe tanıklık eden eski teknolojileri de yeniden kullanılabilir hale getiriyor. 1972 yılında çırak olarak başladığı mesleğini bugün ustalık seviyesinde sürdüren Ceviz, özellikle antika değeri taşıyan radyoları hayata döndürmesiyle tanınıyor.

YARIM ASIRLIK MESLEK AŞKI

Elektronik tamirciliğine genç yaşta adım atan Abdurrahim Ceviz, 1980 yılında askerden döndükten sonra kendi iş yerini açarak mesleğini sürdürmeye başladı. Gramofon, lambalı radyo, makaralı teyp ve eski televizyonlar gibi birçok nostaljik cihazın tamirini yapan Ceviz, mesleğini hâlâ ilk günkü heyecanla yaptığını söylüyor.

ESKİ CİHAZLARA YENİ HAYAT VERİYOR

Ceviz’in en dikkat çekici çalışmaları arasında 80 ila 100 yıllık radyoların orijinaline sadık kalınarak yeniden çalışır hale getirilmesi yer alıyor. Ahşap kasaları restore edilen cihazların iç aksamları da titizlikle onarılıyor, eksik parçalar tamamlanarak yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor.

Bu süreçte hem teknik bilgi hem de sabır gerektiğini vurgulayan Ceviz, her cihazı adeta bir sanat eseri gibi ele aldığını ifade ediyor.

“ESKİYİ HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Mesleğe duyduğu sevgiyi anlatan Abdurrahim Ceviz, amaçlarının yalnızca tamir yapmak olmadığını, aynı zamanda çöpe gitmesi muhtemel tarihi cihazları kurtarmak olduğunu söylüyor. Eski radyoların ve teyplerin yeniden çalışır hale gelmesinin kendisine büyük mutluluk verdiğini belirten Ceviz, “Biz atılmasın diye eskiyi hayata döndürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

80-100 YILLIK CİHAZLAR ORİJİNALİNE SADIK KALINIYOR

Restorasyon sürecinde cihazların orijinal yapısına zarar vermemeye özen gösteren Ceviz, özellikle lambalı radyoların ve ahşap kasalı cihazların büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Ahşap bölümlerin uzman kişilerce yenilendiğini, elektronik aksamların ise kendisi tarafından onarıldığını ifade ediyor.

Eksik parçaların temin edilerek cihazların yeniden çalışır hale getirildiğini söyleyen Ceviz, her bir radyonun ayrı bir emek gerektirdiğini vurguluyor.

MESLEK GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Uzun yıllardır mesleğin içinde olduğunu belirten Ceviz, çırak yetiştirerek bu zanaatı yeni nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Günümüzde bu alana ilginin azaldığını ancak antika ürünlere olan merakın yeniden artmasının mesleğe ilgiyi canlı tuttuğunu söylüyor.

“HER TAMİRDE AYRI BİR MUTLULUK YAŞIYORUZ”

Yaptığı işten büyük bir tatmin duyduğunu dile getiren Ceviz, her onarılan cihazın kendisi için ayrı bir başarı olduğunu belirtiyor. Eski radyoları yeniden çalışır hale getirmenin verdiği mutluluğun tarif edilemez olduğunu söyleyen Ceviz, mesleğini sağlığı el verdiği sürece sürdürmek istediğini ifade ediyor.