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Konya'da polis aracı kaza yaptı

Konya'da devriye atan trafik polis ekip aracına, aynı yönde seyir halinde olan otomobilin arkadan çarpması sonrası 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

İHA | 12.11.2019 - 22:50..
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında, Konya İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat T. idaresindeki polis aracıyla şehir merkezinden Sille istikametine seyir halindeydi.

Konya'da polis aracı kaza yaptı

2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALI

Aynı yönde seyir halinde olan Muhammed Yasin B. idaresindek otomobil, polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis aracında bulunan polis memurları Murat T. ile Mehmet C. ve diğer araç sürücüsü Muhammed Yasin B. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memurları Murat T. ile Mehmet C. ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer sürücü ise Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da polis aracı kaza yaptı

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