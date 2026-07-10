Konya'da tartıştığı kuyumcuyu silahla göğsünden vurdu
Karatay ilçesinde 44 yaşındaki Turgay B., borç meselesi nedeniyle tartıştığı 37 yaşındaki kuyumcu Sami Ayaz'ı göğsünden tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Konya'nın Karatay ilçesinde, Turgay B., aralarında borç meselesi bulunan Sami Ayaz'a ait kuyumcuya geldi.
Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
KUYUMCUYU GÖĞSÜNDEN VURDU
Turgay B., yanında bulunan tabancayla Ayaz’a ateş etti.
Göğsünden yaralanan Ayaz, kanlar içinde yere yığıldı.
SALDIRGAN, OLAY SONRASI KAÇTI
Saldırgan Turgay B., hızla olay yerinden uzaklaştı.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı Ayaz, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Ayaz'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, kaçan Turgay B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)