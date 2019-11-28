Konya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Melicek Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Yavuz (62) yönetimindeki traktör, iddiaya göre kavşakta Savaş Küçüktülü'nün kullandığı motosiklete çarptı.
YOLA SAVRULDULAR
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Küçüktülü ile arkasındaki Oğuzhan Küçükçopur yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Savaş Küçüktülü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Oğuzhan Küçükçopur'un tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, traktör sürücüsü Ali Yavuz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.