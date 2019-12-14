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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA | 14.12.2019 - 09:43..
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adresyerinde yapılan aramalarda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama


10 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama


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