Köpeğine şaka yapmak isteyen Nilperi Şahinkaya'nın videosu gündem oldu

Öyle Bir Geçer Zaman dizisiyle üzlendikten sonra kariyerindeki hızlı yükselişle ünlü oyuncular listesine adını yazdıran Nilperi Şahinkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta bikinili pozlarıyla yazın geldiğini duyuran güzel oyuncudan yeni bir paylaşım daha geldi.

SONUNDA KENDİ ŞAŞIRDI

Şahinkaya, bu defa köpeği Pablo’ya görünmezlik şakası yapmak isterken beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü isime yorum yağdı.