Hindistan'ın bir bölgesinde Muson yağmurları nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Selin şiddetinin fazlaca yaşandığı bölgede bulunan bir köprü yıkıldı. O sırada seli seyreden halk, az daha yıkılan köprü ile beraber sele sürükleniyordu.

ŞANS ESERİ KURTULDULAR

Selin vurduğu köprüde çatırdamalar yaşandı. İlk önce bir parçası kopan köprüde daha sonra çökme meydana geldi. Meraklı kalabalaık "acaba ne olacak" diye olayları seyrederken tam o anda köprü ortadan ikiye ayrılarak yıkıldı.

Köprünün yıkılmasına aldırış etmeyen meraklı kalabalık VİDEO



Bu sırada yapının üzerinde bulunanlar bir adım daha atmış olsaydı, sel sularına kapılıp canlarından olacaklardı. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.