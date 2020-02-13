Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1368'e yükseldi

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

SON 24 SAATTE 242 KİŞİ ÖLDÜ

Hubey eyaletinde koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.

HUBEY PARTİ SEKRETERİ GÖREVİNDEN ALINDI

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı.

ÇKP Merkezi Komitesi, Ciang'ın yerine Şanghay Eski Belediye Başkanı Ying Yong'u atadı.

VUHAN'A ASKERİ SAĞLIK PERSONELİ TAKVİYESİ

Ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun çeşitli birimlerinden 2 bin 600 askeri sağlık personelinin, Vuhan’a gönderildiği belirtildi. Söz konusu sağlık personelleriyle birlikte Vuhan’a, Kovid-19’un ortaya çıkışından bu yana yapılan askeri sağlık personeli takviyesi 4 bini geçti.