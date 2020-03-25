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Koronavirüs salgınında tablo ağırlaşıyor

Koronavirüse ilişkin son verilere göre tüm dünyada görülen vaka sayısı 422 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bine yaklaştı.

REUTERS | 25.03.2020 - 09:04..
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, günlük vaka sayısının bir önceki günkü 78 kişiden 47 kişiye gerilediğini açıklarken, ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 81,218, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3,281 oldu.

ABD, KORONADA YENİ MERKEZ OLABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün en çok görüldüğü yeni bölge olma ihtimali taşıyan ABD'de koronavirüs enfeksiyonlarında "çok büyük bir hızlanma" gözlemlediğini ve bunun ABD'nin koronavirüsün yeni yayılma merkezi haline geleceği öngörüsünü doğurduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınında tablo ağırlaşıyor

GERÇEK VAKA SAYISININ 10'DA BİRİ

Koronavirüsün en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da toplam vaka sayısı 69,176 kişiye ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 743 kişi artarak bir aydan kısa sürede 6,820'ye ulaştı.

İtalya'nın Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Angelo Borelli La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada "Teşhis edilen her vakanın gerçek vaka sayısının 10'da biri olduğu kanısındayım." diyerek vaka sayısının 700,000 dolaylarında olduğuna inandığını belirtti.

İSPANYA'DA SON DURUM

Koronavirüsün etkisi altına aldığı ülkelerden bir diğeri de İspanya olurken ülkede görülen vaka sayısı 40,000, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2,696 kişiye ulaştı.

Koronavirüs salgınında tablo ağırlaşıyor

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