Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar

İstanbul’da bir yakının evinde olan F.K., eşi S.K.’yi arayarak İstanbul’a gelip kendisini almasını ve Rize’ye getirmesini istedi. Bunun üzerine S.K. İstanbul’a giderek eşini aldı ve birlikte Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi’negeldiler.

FARK ETMEDEN VİRÜSÜ BULAŞTIRDILAR

Rize’ye geldiklerinde ise komşuları M.Ş. ve Ü.Ş. ile temas eden F.K. ve eşi S.K. yakalandıklarını fark etmedikleri koronavirüsü onlara da bulaştırdı.

9 KİŞİ KARANTİNADA, BELDEDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

F.K. ve eşi S.K. ile M.Ş. ve eşi Ü.Ş. Korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınırken, çiftlerle temasta bulunan diğer 5 kişi de karantinaya alındı.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında beldede toplam 9 pozitif vaka çıkmasıyla alınan tedbirler daha da arttırıldı.