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Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar

İstanbul'dan Rize'ye gelen bir çiftin ve onlarla temasa geçen bir başka çiftin koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı.

İHA |
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Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar

İstanbul’da bir yakının evinde olan F.K., eşi S.K.’yi arayarak İstanbul’a gelip kendisini almasını ve Rize’ye getirmesini istedi. Bunun üzerine S.K. İstanbul’a giderek eşini aldı ve birlikte Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi’negeldiler.

Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar

FARK ETMEDEN VİRÜSÜ BULAŞTIRDILAR

Rize’ye geldiklerinde ise komşuları M.Ş. ve Ü.Ş. ile temas eden F.K. ve eşi S.K. yakalandıklarını fark etmedikleri koronavirüsü onlara da bulaştırdı.

Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar

9 KİŞİ KARANTİNADA, BELDEDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

F.K. ve eşi S.K. ile M.Ş. ve eşi Ü.Ş. Korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınırken, çiftlerle temasta bulunan diğer 5 kişi de karantinaya alındı.

Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında beldede toplam 9 pozitif vaka çıkmasıyla alınan tedbirler daha da arttırıldı.

Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar

Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar

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