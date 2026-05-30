Kötü kokuyu önleyen yöntem ortaya çıktı: Adım adım işkembe temizliği

Kurban Bayramı’nda vatandaşları en çok düşündüren konulardan biri de sakatat temizliği.

Özellikle lezzetiyle sofraların tacı olan ancak temizleme aşaması tam bir kabusa dönüşen işkembe, birçok kişinin gözünü korkutuyor.

Saatlerce çitilemek, bıçakla kazımak ve o keskin kokuya maruz kalmak istemiyorsanız, bu yöntemi deneyin.

İşkembe nasıl temizlenir

İşkembeyi temizlerken yapılan en büyük hata, eti doğrudan çok kaynar suyun içine atmaktır. Çok sıcak su işkembenin üzerindeki tabakanın pişerek kemikleşmesine ve asla çıkmamasına neden olur. Bunun yerine uygulayacağınız adım çok basit:

Geniş bir tencereye suyu alın ve kaynama noktasına gelmeden, yani ılık-sıcak arası bir derecedeyken ocaktan alın (Elinizi hafifçe yakacak sıcaklıkta olmalı).

Bu suyun içerisine 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve karıştırın. Karbonat, işkembenin üzerindeki o sert, siyah tabakanın saniyeler içinde yumuşamasını sağlayacaktır.

Yıkanmış işkembeyi bu karbonatlı sıcak suya batırın ve sadece 20-30 saniye bekletin. Daha fazla bekletirseniz işkembe sertleşir.

Sudan çıkardığınız işkembeyi düz bir zemine serin. Parmağınızla ya da bir kaşığın tersiyle hafifçe ittirdiğinizde, üzerindeki tüm siyah tabakanın kolayca kayıp gittiğini göreceksiniz.

Keskin kokudan eser kalmayacak

İşkembeyi bembeyaz yapmak kadar, o ağır kokusunu evden ve etten uzaklaştırmak da büyük bir başarıdır. İşkembeniz tamamen temizlendikten sonra derin bir kabın içerisine alın. Üzerine bolca kaya tuzu ve yarım çay bardağı sirke (veya limon suyu) ekleyerek iyice ovalayın.

Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika beklettikten sonra bol soğuk suyla durulayın. Göreceksiniz ki ne o rahatsız edici kokudan eser kalacak ne de renginde en ufak bir sarılık.