Köylerde evinden çıkamayan yaşlılara 'vefa'

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde oturan çok sayıda yaşlı vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için Taşlıçay Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), jandarma, polis ve belediye çalışanlarından oluşturulan ekipler, 112, 110, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçiyor.

Titizlikle hazırlanan gıda paketleri, jandarmanın da yardımıyla ekiplerce ilçe merkezindeki mahalleler ve ücra köylerdeki 65 yaş üzerindekilere teslim edilerek salgından korunmaları için dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapılıyor.

HER GÜN EVLERİNE SICAK YEMEK GETİRİLİYOR

İlçedeki ihtiyaç sahipleri ile sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için SYDV'ye bağlı aşevinde haftanın 7 günü çıkarılan yemekler, ekiplerce ailelerin evlerine götürülüyor.

Çalışmaların 7/24 esasına göre devam ettiği ilçede, gıda ve acil ihtiyaçların yanında vakıf tarafından kadınlardan oluşturulan bir ekip de yaşlıların evlerine gidip temizlik yapıyor.

Vatandaşların bir 'Alo' demesiyle harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde ve köylerde yaptıkları yardımlarla hayır duası alarak gönüllerde taht kuruyor.

"YETER Kİ BİZE ULAŞSINLAR"

Taşlıçay SYDV Müdürü Hakan Hanbaba, İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz'ün desteğiyle yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara evde bakım hizmeti sunduklarını söyledi.

Gelen ihbarlar üzerine 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda, ilaç ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Hanbaba, şöyle konuştu:

"65 yaş ve üstü, kimsesiz ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza yemek yardımında bulunduk. Evlerinin temizliğini yapıp dezenfekte ettik. Aşevi ile 70 aileye yani 250 kişiye yemek yardımında bulunuyoruz. Evde temizlik ekibimiz 65 yaş üstü 45 vatandaşımıza hizmet vererek evlerini temizliyor. Verdiğimiz telefon numaralarından yeter ki bize ulaşsınlar, telefonla ulaşamazlarsa eğer komşuları yoluyla bize mutlaka ulaşsınlar, her türlü yardımı yaparız."

Hanbaba, ilçe genelinde yaşlıların sokağa çıkma sınırlandırmasına uyduğunu ve duyarlı olduğunu sözlerine ekledi.