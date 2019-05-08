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KPSS sınav ücreti 225 TL oldu

Kamuda iş bulabilmek için girilmesi zorunlu olan KPSS sınavının başvuru ücretine yüzde 25 zam yapıldı.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 17:12..
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KPSS sınav ücreti 225 TL oldu

Her yıl milyonlarca vatandaşın başvurduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı.

Geçtiğimiz yıl Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumuna 60 TL, Eğitim Bilimleri için 60 TL, ÖABT'ye 60 TL ve Alan Bilgisi oturumuna ise de 40 TL ücret alan ÖSYM, bu sene sınav ücretine yüzde 25 zam uyguladı.

HER BİR OTURUMA 15 LİRA ZAM

Gelen zamla birlikte Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu için 75, Eğitim Bilimleri için 75, ÖABT için de yine 75 TL ücret isteniyor. KPSS Alan Bilgisi oturumuna ise 50 TL isteniyor.

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumuna girmek isteyen bir aday, Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimlerine de girmesi gerektiği için toplamda 225 TL ücret ödemesi gerekecek.

Başvurular 15 Mayıs'ta sona erecek.

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