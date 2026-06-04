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Kraliçe arı pantolonuna kondu ve olanlar oldu: Yüzlercesi toplandı

Hindistan’da 25 yaşındaki bir adamın pantolonuna bir kraliçe arı kondu. Kraliçeyi takip eden binlerce arı ise adamın etrafında toplanarak ilginç görüntüler oluşturdu.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Kraliçe arı pantolonuna kondu ve olanlar oldu: Yüzlercesi toplandı
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Hindistan'da ilginç görüntüler...

İddiaya göre; 25 yaşındaki bir adamın pantolonuna bir kraliçe arı kondu.

Bunun ardından binlerce arı adamın etrafında toplanarak adeta onu sardı.

DONAKALDI

Arıların saldırmaması için yaklaşık 30 dakika boyunca neredeyse hiç hareket etmeyen adam, sonunda kraliçe arıyı bir kaba yönlendirerek sürüyü uzaklaştırmayı başardı.

İlginç olayda, etrafı binlerce arıyla çevrilmesine rağmen tek bir kez bile sokulmadığı belirtildi.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi