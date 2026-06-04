Taş sanıp denizden çıkardıkları madde, 1.5 milyon dolara satıldı: Gerçeği sonra öğrendiler

Yemen’de geçimlerini balıkçılıkla sağlayan bir grup genç, denizde servet yakaladı.

Aden Körfezi’nde avlanan 35 balıkçı, su yüzeyinde sürüklenen ölü bir ispermeçet balinasını fark etti.

Balinaya yaklaştıklarında etrafa yayılan yoğun koku, hayvanın içinde değerli bir madde olabileceği şüphesini doğurdu.

Balinayı kıyıya çıkararak inceleyen ekip, dünyanın en pahalı doğal maddelerinden biri olarak kabul edilen ambergris ile karşılaştı.

“Balina kusmuğu” olarak da bilinen ambergris, özellikle lüks parfüm üretiminde kokunun kalıcılığını artıran önemli bir bileşen olarak kullanılıyor.

Yemenli balıkçıların bulduğu ambergrisin değerinin 1,5 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi.

Beklenmedik keşiften elde edilen gelir, balıkçılar arasında eşit şekilde paylaştırıldı. Kazanç sayesinde bazıları ev sahibi olurken, bazıları yeni araçlar satın aldı.

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