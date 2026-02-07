25. Kış Olimpiyatları'nda İsrail yuhalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya'nın ev sahipliğinde bu yıl 25'incisi düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, 4 noktada gerçekleştirilen açılış törenleriyle resmen başladı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda düzenlenen ana etkinliği, yaklaşık 75 bin sporsever izledi.

İSRAİL GİRİŞ YAPINCA YUHALANDI

Olimpiyatların San Siro Stadyumu'ndaki açılış töreninde, İsrail'in dört kişilik delegasyonu piste giriş yaptı.

O anlarda birden tribünlerden yuhalama sesleri yükselmeye başladı.

Ayrıca sosyal medyada İsrail'in olimpiyatlarda yarışmasına tepki gösteren yorumlar dikkati çekti.

ÖNCESİNDE DE PROTESTO EDİLDİLER

Öte yandan olimpiyatlar başlamadan önce Milano'da düzenlenen meşale geçişi sırasında bazı öğrenciler ve Filistin yanlısı göstericiler İsrail'i protesto etmişti.

Ellerinde pankart ve sloganlarla yapılan protestolar, törenin siyasi atmosferini bir ölçüde etkilemişti.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE EKRANA GELİNCE YUHALAMALAR YÜKSELDİ

ABD takımı sahaya girdiğinde kameralar ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’i gösterdİ.

O anlarda bir kez daha stadyumdan protesto ve yuhlama sesleri yükseldi.