Göztepe’den ilginç transfer: Futbolcunun nereden geldiği belirsiz!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer dönemi bitmeden önce kadroya bir takviye daha yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli orta saha Pah Franck Gouhon’u kadrosuna kattığını TFF’ye bildirdi.

Göztepe’den TFF’ye yapılan bildirimde 19 yaşındaki orta sahayla sezon sonuna kadar anlaşıldığı kaydedildi.

19 YAŞINDAKİ GOUHAN TRANSFER EDİLDİ

Pah Franck Gouhon düzenlenen törenle Göztepe’ye imzaya atarken oyuncuya dair dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı.

Buna göre transferin ardından en çok konuşulan detay ise Gouhon hakkında neredeyse hiçbir bilginin bulunmaması oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun kariyer geçmişine dair herhangi bir detay yer almazken, bu durum sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

GEÇMİŞİYLE İLGİLİ HİÇBİR BİLGİ YOK

Son olarak taraftarların Transfermarkt üzerinden oyuncuyla ilgili bilgi edinmek istemesi ise dikkat çekici bir sonuç doğurdu.

Gouhon'un önceki kulübü kısmında "Bilinmiyor" ifadesinin yer alması, transferin gizemini daha da artırdı.