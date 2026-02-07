Galatasaray'da şaşırtan Renato Nhaga kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da ara transfer döneminin ana gündemi orta saha takviyesiydi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fabian Ruiz'e, Fofana'dan Ederson'a kadar dünya yıldızlarıyla kurulan temasların ardından kadroya katılan tek isim 18'lik Renato Nhaga oldu.

Ancak asıl şok bu futbolcunun Şampiyonlar Ligi listesine alınmamasıyla yaşandı.

TAKVİYE YAPILACAK EN ÖNEMLİ BÖLGE OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Teknik Direktör Okan Buruk beklentilerin aksine tercihini ondan yana kullanmadı. Bu gelişme camiada büyük şaşkınlık yarattı.

Çünkü Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lemina cezalı.

ALINAN OYUNCU LİSTEDE YOK

Her ne kadar ilk tercih olmasa da Nhaga'nın sonradan oyuna girip fayda sağlayabileceği düşünülüyordu.

Ayrıca transfer dönemi boyunca orta saha arayan Galatasaray'da Nhaga'nın liste dışı kalması, "Planlama nerede?" sorusunu da akıllara getirdi.