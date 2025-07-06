664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan belli oldu

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kazananı belli oldu.

Başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazandı..

Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda yarı final müsabakaları nefes kesti...

Güreşçiler hem fiziki dayanıklılık hem taktik üstünlük sağlamak için yoğun çaba harcadı.

ORHAN OKULU FİNALE YÜKSELDİ

Yarı finalde tempolu başlayan mücadelede Orhan Okulu, Enes Doğan'la karşı karşıya geldi. Klasik güreş stiliyle rakibini yorarak kontrol altına alan Orhan Okulu, Enes Doğan'ı sık sık saha dışına itti.

Normal sürede yeniş çıkmayan mücadelede, pasif güreş nedeniyle Enes Doğan'a ihtar verildi.

Ardından puan kazanan Orhan Okulu, galip gelerek finale adını yazdırdı.

AKTÜRK'TEN KRİTİK PUAN

Günün diğer yarı finalinde Feyzullah Aktürk ile Ali İhsan Batmaz er meydanına çıktı. Ali İhsan Batmaz'ın çangal denemelerine karşı güçlü bir savunma sergileyen Feyzullah Aktürk, rakibinin künde girişimlerini başarıyla bertaraf etti. Normal sürede eşitlik bozulmayınca puanlama bölümüne geçildi. Burada kritik bir hamleyle puan alan Feyzullah Aktürk, adını finale yazdırmayı başardı.

ALTIN KEMER KOZLARINI PAYLAŞTILAR

Final müsabakası, uzun yıllardır Kırkpınar'da mücadele eden tecrübeli Orhan Okulu ile genç güreşçi Feyzullah Aktürk'ü karşı karşıya geldi. İkili, başpehlivanlık kemerini almak için er meydanında son kez kozlarını paylaştı.

BAŞPEHLİVAN ORHAN OKULU OLDU

Zorlu bir karşılaşmanın ardından finalde Orhan Okulu, rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenerek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.