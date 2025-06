99. Gazi Koşusu'nun galibi belli oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti..

Koşuda 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 safkan piste çıktı.

2 bin 400 metrelik mesafede koşulan dev yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için mücadele etti.

"CUTHA" İSİMLİ SAFKAN KAZANDI

Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" isimli safkan kazandı.

AHMET ÇELİK 8. KEZ ŞAMPİYON

Öte yandan Gazi Koşusu'nun üst üste kazanma rekoru jokey Ahmet Çelik'e ait.

Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm', 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata', 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber', 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance', 94. Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' ve 95. Gazi Koşusu'nu 'Burgas' adlı safkan ile üst üste 7 kez kazandı..

'Cutha' isimli atla piste çıkan Çelik, bugün 8. şampiyonluğu elde etmiş oldu.

30 MİLYON TL ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Çelik, koşuda birinci olarak 30 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.