Amed Sportif Faaliyetler'den Yusuf Demir açıklaması

1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve liderlik koltuğunda yer alan Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Kaloğlu, Galatasaray forması giyen Yusuf Demir'i transfer edecekleri iddialarını yalanladı.

"YUSUF DEMİR İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

"Galatasaray'dan Yusuf Demir'e transfer teklifi yaptınız mı?" sorusuna Sinan Kaloğlu, "Yusuf Demir iddiası doğru değil. Yusuf Demir ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Yusuf Demir'in konusu hiç olmadı. Biliyorsunuz şimdi Amedspor izlenebilen, çok tirajı olan, reytingi olan bir takım. O yüzden de basında olsun, sosyal medyada olsun, menajerlerin takımımızla ilgili çıkardığı bu tip haberler çok oluyor. Yalan yanlış şeyler oluyor. Kulübümüzün, takımımızın ismi birçok futbolcuyla anılıyor ama birçoğu doğru değil" cevabını verdi.

KADRO DIŞI KALACAĞI İDDİASI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıda şans vermeyi düşünmediği Yusuf Demir için kadro dışı kararı alınacağı ortaya çıktı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu, haziran ayına kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti.

Demir'in menajeri, devre arasında ayrılmak için para talep etti. Sarı-kırmızılı yönetim ise bu duruma tepki gösterdi.

Yaşananlara sinirlenen Galatasaray yönetim, Ali Naci Küçük'ün haberine göre Yusuf Demir'i kadro dışı bırakmaya karar verdi.