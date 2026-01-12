Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı

- Galatasaray, Fethiyespor ile Türkiye Kupası A Grubu maçında karşılaşacak ve kamp kadrosunu duyurdu.
- Maç, Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.
- Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kadroda yer almadı.
Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında 13 Ocak Salı günü deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak.
Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.
5 İSİM YOK
Kupa maçı öncesinde konuk takım Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.
KAMP KADROSU
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina