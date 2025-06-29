Al Hilal'in Youssef En-Nesyri inadı: Fenerbahçe rekor teklifi reddetti

Transferde heyecan artmaya başladı...

Yaz transfer dönemine agresif bir giriş yapan Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen’le yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

ROTAYI NESYRİ'YE ÇEVİRDİLER

Alternatif planını hızla devreye sokan Riyad ekibi, rotasını Fenerbahçe’nin golcüsü Youssef En-Nesyri’ye çevirdi.

SİMONE INZAGHİ ONAY VERDİ

Foot Africa’da yer alan habere göre Al Hilal teknik direktörü Simone Inzaghi’nin de onayladığı transfer için ilk adım atıldı.

30 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Suudi kulübü, 28 yaşındaki Faslı forvet için 30 milyon euroluk bir teklif sundu.

Ancak bu teklif, sarı-lacivertli yönetim tarafından düşük bulundu.

FENERBAHÇE KAPIYI 40 MİLYON EURODAN AÇTI

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan En-Nesyri’yi düşük bir bedelle satmayı kesinlikle düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi, bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi.

Kulüp kaynaklarına göre, En-Nesyri'nin performansı ve attığı 30 gol ve 7 asist göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın altına inilmesi mümkün değil.

AL HİLAL TRANSFERDE KARARLI

Al Hilal cephesi ise bu transferde ısrarcı. Riyad ekibinin, önümüzdeki günlerde teklifini yükselterek Fenerbahçe’nin kapısını bir kez daha çalması bekleniyor.

Kulübe yakın kaynaklar, Suudi temsilcisinin En-Nesyri’yi kadrosuna katmak için mali sınırlarını zorlamaya hazır olduğunu belirtiyor.