Alperen Şengün parladı: Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'u devirdi

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti.

Houston Rockets, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'la karşılaştı.

Mücadelede Houston, 110-105'lik skorla yendi ve 24. galibiyetini kazandı.

ALPEREN 25 SAYI ATTI, 14 DE RİBAUND ALDI

Rockets’ta Kevin Durant ve Alperen Şengün'ün sergilediği üstün performanslar, galibiyeti getirdi.

Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 25 sayı, 14 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

DURANT MAÇA DAMGA VURDU

Kevin Durant ise 39 sayı, 7 asistle müsabakayı tamamladı.

Ligdeki 15. yenilgisini alan Minnesota'da ise Julius Randle 39 sayı ve Naz Reid de 25 sayı, 10 ribaund ile katkı verdi.