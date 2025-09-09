Ali Koç: Fenerbahçe'nin menfaatleri herhangi bir seçimin üzerindedir

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin proje tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolculardan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Fred ile eski futbolcular ve camianın önde gelen isimleri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Ali Koç, "Başkanlık süreci boyunca birbirinden farklı duygular yaşadık. Yeri geldi öfkeyle yumruk sıktık, yeri geldi duygulandık. Bugün hissettiklerimiz farklı. Heyecanlı, gururlu ve mutluyuz. 2018 yılında seçime girerken tesisleşme konularında bir tane sözümüz var demiştik. O da finansal sıkıntıları giderdikten sonra bir futbol akademisi kurmak ve Dereağzı Tesisleri'mizi bir sporcu fabrikasına çevirmek. Bugün bu sözü tutmanın en büyük adımını atıyoruz" diye konuştu.

KOÇ'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Söz konusu projenin Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edeceği bir yatırım olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

Sadece futbol değil zincirleme yatırımdır. Bazı şeyler olmadan bunları konuşmak mümkün olmazdı tabi. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde kulübümüze desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanımız Murat Kurum'a ve emeği geçen tüm yönetim kurulu üyeleri ve personelimize, Fenerbahçe ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Bugün toprağa beton değil, umut döküyoruz. Tesis temeli için buluşmadık. Mütevazi bir temel atma töreni de olsa Fenerbahçe'mizin geleceğinin temellerini atıyoruz. Teknik özelliklerden çok öte bu alan sahalardan ibaret olmayacak. Bağımsız, güçlü, çağdaş bir kulübün simgesi olacaktır. Hamdi Bey (Akın) 30 dönüm araziden bahsetti aslında biz 60 dönüm istiyoruz sebebi şu, en büyük maliyetlerden biri su. Biz gölet oluşturmak istiyoruz suların bir yerde toplanması için. Eminim bu konuda bakanlığımız yardımlarını esirgemeyecektir. Bankalar Birliğinden çıkıyoruz dediğimiz günün onarım dönemini başardık. Atılım dönemine geçtik. Dediğimiz günün ete kemiğe bürünmüş hali olacak. A takımlarımızın şampiyonluklarının mutfağı burası olacak.

Ali Koç, teknik direktör değişikliğini Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"FENERBAHÇE'NİN MENFAATLERİ HERHANGİ BİR SEÇİMİN ÜZERİNDEDİR"

Geçen sezon sonunda planlama doğrultusunda teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi planladıklarını aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kadro planlamamız doğrultusunda mali gücümüzün de daha sağlıklı olup buna imkan sağlaması etkisiyle futbolcu transferlerinde çıtayı yükselttik. Limitler içinde hareket etmemiz lazım biliyorsunuz. Hakan Safi teşekkür etmek lazım. Kerem transferinde 4 yıllık yatırımın altına imza attı. İkinci unsur Fenerbahçe'de sadece 19 maç oynayan Yusuf'u 22 milyon avroya sattık. İçimiz parçalandı daha uzun süreler tutmak istiyorduk ama bazen mecbur kalıyoruz. Hem Hakan Bey'in cömertliği hem Yusuf'un kulübe kazandırdığı imkanla limitlerimizi açabildik. Yeni sezon açıldı, güzel bir yaz kampı geçirdik. 5 resmi maçta ortaya konan futbol, hocamızın bizi şampiyonluğa taşıyacağına olan inancımızı sorgular duruma getirmişti. Çok zor bir karar vermek durumunda kaldık.

Zamanlama açısından teknik direktörü göndermenin kendileri için bir risk olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti: