Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco getirildi.

39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacağını aktarıldı.

Tedesco'nun yardımcılığını eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün yapacağı belirtildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi.

Almanya'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen İtalyan teknik adamı kulübün yetkilileri karşıladı.

Tedesco, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile yardımcılığını yapacak Gökhan Gönül'le havalimanından ayrıldı.

Son olarak Belçika Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco; Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Erzgebirge Aue'de teknik direktör olarak görev aldı.