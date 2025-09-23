Ali Koç'tan veda mektubu: Her zaman Fenerbahçe'nin emrindeyim

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Kurulda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

Düzenlenen seçimde Sadettin Saran'a karşı kaybeden Ali Koç, geçtiğimiz dakikalarda kongre üyelerine bir veda mektubu gönderdi.

"SİZLERE BU SATIRLARI, DERİN BİR HÜZÜN DUYGUSUYLA YAZIYORUM"

Ali Koç'un veda mektubunda yer alan ifadeler şöyle:

Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum.



Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık.

"FENERBAHÇE'YE HİZMET ETMEK YALNIZCA MAKAMLA OLMAZ"

Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir.

"HER ZAMAN FENERBAHÇE'NİN EMRİNDE OLACAĞIMI BİLMENİZİ İSTERİM"

Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır.



Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum.

"YOLUMUZ AÇIK, KALBİMİZ SARI LACİVERT KALSIN"