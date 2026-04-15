Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu rahat geçti

Yayınlama:
Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.

Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında Spor Toto ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla Ziraat Bankkart oldu.

Seride durumu 2-0 yapan Ziraat Bankkart finale yükseldi.

Başkentin kırmızı-beyazlı temsilcisi, finalde Halkbank-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

83 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, Muhammed Kaya)

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Setler: 21-25, 21-25, 23-25

Süre: 83 dakika (26, 26, 31)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

