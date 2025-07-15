Peru'da atlar değil jokeyler koştu

Peru'nun başkenti Lima'daki Monterrico Hipodrumu'nda yapılan 'Jockey Fest' kapsamında jokeyler, bu kez atlarına binmek yerine pistte kendileri koştu.

Etkinlikte 16 jokey, 100 metre kısa mesafe koşusunda birbirleriyle yarıştı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Normalde at sırtında yarışmaya alışık olan jokeylerin renkli formalarıyla pistte yan yana koşması, izleyiciler için eğlenceli anlara sahne oldu.

HAYIR KURUŞLARINA BAĞIŞLANACAK

Organizatörler, bu etkinliğin amacının, at yarışlarına ilgiyi artırmak ve jokeylerin kondisyonlarını eğlenceli bir yolla sergilemek olduğunu belirtti.

Yarıştan elde edilen gelirin bir kısmının ise hayır kuruluşlarına bağışlanacağı açıklandı.