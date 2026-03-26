Dünya Kupası'na gitmek için sahadayız: İşte Türkiye - Romanya maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bugün İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya geliyor...
Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kenan, Barış Alper.
Romanya: Radu, Bancu, Ghita, Draguşin, Ratiu, Tanase, Screciu, Dragomir, Baiaram, Man, Birligea.
SLOVAKYA-KOSOVA MAÇININ GALİBİYLE OYNAYACAĞIZ
Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.
O mücadeleyi kazanan ekip, Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.
MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU BELİRSİZ
Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor.
İki oyuncunun durumu, yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.