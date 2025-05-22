Ange Postecoglou: Oyuncularımla çok gurur duyuyorum

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek kupanın sahibi olan Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou, oyuncularıyla çok gurur duyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Postecoglou, şu şekilde konuştu:

Tüm duyguları kelimelerle ifade etmek zor. Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. En sevdiğim Avustralya başbakanı Paul Keating'in dediği gibi, 'Beklenmedik bir zaferden sonra bu gerçek, inananlar için bir zafer'. Asla sarsılmayan, bana ve yaptıklarımıza inancını asla kaybetmeyen bir oyuncu grubu vardı.

"BAZILARININ DAHA ÖNCE BÖYLE BİR GECESİ OLMAMIŞTI"

Başarıda yönetim kurulundan taraftara kadar herkesin payı olduğunu söyleyen Postecoglou, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarlarımıza ligde yaşattığımız hayal kırıklığını anlıyorum. Bazılarının daha önce böyle bir gecesi olmamıştı. Bu onlar için bir ödül. Ligde işlerin gidişatına bakıldığında insanların haklı olarak endişeli olduğunu düşünüyorum. Bunun bulunduğumuz yerin gerçek bir yansıması olduğunu düşünmüyorum.

"BUNUN BİR BEDELİ OLDU"

Postecoglou, ocak ayında UEFA Avrupa Ligi'ne öncelik vermeye karar verdiğini ve bunun da Premier Lig'de kötü bir sezon geçirmelerine neden olduğunu vurgulayarak, şu şekilde konuştu: