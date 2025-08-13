Abone ol: Google News

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları başladı

Rijeka, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Shelbourne karşısında 3-1 galip geldi ve tur atladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 09:54
Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları, Shelbourne-Rijeka maçıyla başladı.

Dublin'in Tolka Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada İrlanda ekibi Shelbourne, Hırvatistan'ın Rijeka takımını ağırladı.

RIJEKA TUR ATLADI

Maça hızlı başlayan Rijeka, 33. dakikada Toni Fruk'la öne geçerken Tiago Dantas'in 73. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Shelbourne, 86. dakikada Ademipo Odubeko'nun penaltı golüyle skoru 2-1 getirse de Rijeka, 90. dakikada Ante Orec'le üçüncü golü bularak maçı 3-1 kazandı.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Hırvatistan temsilcisi, 3-1'lik galibiyetle play-off turuna yükselen taraf oldu.

Eshspor Haberleri