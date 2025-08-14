Başakşehir, Avrupa'da 'dalya' dedi

Abone ol: Google News

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin Başakşehir adına tek golünü atan Davie Selke, turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında 100. golünü kaydetti.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kaldı.

İlk maçı 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, turu geçen takım oldu.

Başakşehir, dünkü karşılaşmada Alman santrfor Davie Selke'nin fileleri havalandırmasıyla Avrupa kupalarında 100. golünü de ulaştı.

İLK MAÇTA DA GOL ATMIŞTI

Yaz transfer sezonunda kadroya katılan 30 yaşındaki golcü, Norveç'te oynanan ilk maçta da son dakikalarda turuncu-lacivertli ekibin 3. golünü kaydetmişti.

66 DAKİKA OYNADI

Selke, mücadelenin 66. dakikasında yerini Nuno Da Costa'ya bıraktı.

