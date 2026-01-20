Okan Buruk'tan transfer öz eleştirisi: Çok odaklandık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Buruk, Atletico Madrid karşısında iyi bir performans gösterip kazanmak istediklerini söyledi.

Buruk, karşılaşma öncesinde Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Uğurcan Çakır ve Wilfred Singo'nun son durumunu açıkladı.

"TRANSFERE ÇOK ODAKLANDIK, SAHADA KONSANTRASYONU KAYBETTİK"

Sarı-kırmızılı ekibin çalıştırıcısı, daha sonra ise transfer sürecine değindi.

Transferlere çok odaklanıldığını belirten Buruk, "Neler olup neler bitiyor saha dışında, bakmak gerekiyor. Galatasaray başarısına odaklanmalıyız biz. Transfere çok odaklandık, saha içindeki konsantrasyonu kaybettik. Transfer tabii ki olacak ama yarın motivasyonu yüksek tutalım." şeklinde konuştu.

OSIMHEN VE JAKOBS

Atletico Madrid maçı için Okan Buruk, “Takım olarak en iyisini yapacağız. Karşımızda form durumu çok yüksek bir takım var. Simeone'yle her sene farklı oyunlar, farklı oyuncular ama hep kazanmaya odaklı bir takım. En iyi performansımızı vererek galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum.” dedi.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen ve takıma katılan Victor Osimhen'le birlikte Ismail Jakobs ve Gabriel Sara'nın son durumunu paylaşan Buruk, “Osimhen dün kadroya katıldı. Bizle antrenmana çıktı. Güzel de bir antrenman oldu. Ismail Jakobs kadroda olacak. Sara takımla antrenmana çıkacak ve kendini deneyecek.” ifadelerini kullandı.

"DURAN TOPLARDAN ÇOK GOL YEDİLER"

Atletico Madrid maçı için Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rakibimiz yüksek şiddetli pres yapan ve adam adama baskıları çok iyi uygulayan takım olduklarını söyleyebiliriz. Bu maçta daha çok ihtiyaç var, bireysel yetenek ve kaliteye. Özellikle öndeki oyuncuların bireysel yeteneklerini sergileyecekleri performansta, rakibimizin 12 gol yediğini söylemeliyim. Duran toplarda çok gol yediler. Kaliteli işler yapabilen takımlar Atletico Madrid'e gol atılabildiğini gösterdiler. Bireysel performanslar önemli olacak.”

"TRANSFER TABİİ Kİ OLACAK AMA MOTİVASYONU YÜKSEK TUTALIM"

Buruk ayrıca, "Benim 4. senem burada teknik direktör olarak, hem futbolcu hem öncesinde taraftar olarak hep Galatasaray'ın başarılarını gördük. 30-35 yıla baktığınızda Galatasaray çok başarılı. 3 senedir şampiyonuz. Beklentiler hep yüzsek bizden, biz de buna cevap vermek istiyoruz. Doğrular, yanlışlar var. Bu benim için de geçerli. Galatasaraylı futbolcuların, teknik heyetinin, yönetiminin her şeyi verdiğinden emin olsun taraftar. Onların başını hiç yere eğdirmedik. Bunun için yine çabalayacağız. Bu dönem, daha çok birlikte olmamız gereken bir dönem. Galatasaray, son 3 yılın şampiyonu olarak bu sene şampiyon olmasın diye saha içinde mücadele var ama saha dışındaki mücadeleye de gözleri açıp bakmamız gerekiyor. Neler olup neler bitiyor saha dışında, bakmak gerekiyor. Galatasaray başarısına odaklanmalıyız biz. Transfere çok odaklandık, saha içindeki konsantrasyonu kaybettik. Transfer tabii ki olacak ama yarın motivasyonu yüksek tutalım. Oyunculara destek olalım. Maçın başı kötü oynayabilir, sonra iyi oynayabilirsiniz. Galatasaray taraftarı, her zaman oyuncularının moralini yükseltmiştir. Onların performansıyla bizim performansımızı yukarı çekmek. Yarın nasıl bir kulüp olduğumuzu gösterme günü." açıklamasında bulundu.

"OYUNU DOĞRU BİR ŞEKİLDE YÖNETMEMİZ VE CEVAP VERMEMİZ GEREKİYOR"

Atletico Madrid'le oynayacakları maçta oyun planını doğru bir şekilde uygulamaları gerektiğine dikkat çene Buruk, şunları kaydetti:

“Rakibimiz bazı oyuncularını dinlendirdi ama çok dinamik, LaLiga'nın en çok koşan takımı. Oyun içerisinde konstrasyonu bozmadan bire bir savunmaları yapıyorlar. Türkiye Ligi'nde topun oyunda kalma süresi çok düşük. Daha yavaş oynana, rakiplerin ve hakemlerin durdurduğu bir oyun. Bu maçta oyunu doğru bir şekilde yönetmemiz ve rakibimize cevap vermemiz gerekiyor. Yorgunluk oyun içerisinde olabilir ama bu oyuncular 120 dakikayı oynayabiliyor. Gücümüzü ve her şeyi doğru yönetirsek rakibimizle başa çıkabiliriz diye düşünüyorum.”

"SINGO KADRODA OLMAYACAK"

Wilfried Singo'nun maç kadrosunda olmayacağını belirten Buruk, Uğurcan Çakır'ın bugünkü antrenmanda yer alacağını söyledi.

Okan Buruk açıklamasında, “Uğurcan'ın dün biraz rahatsızlığı vardı. Bugün antrenmana çıkacak. Singo bu maçta bizimle birlikte olmayacak. Singo çalışmalarına devam ediyor. Çok profesyonel bir oyuncu. İnşallah en kısa sürede geri dönecek. Umuyorum bir daha o sakatlık yaşanmayacak.” ifadelerine yer verdi.