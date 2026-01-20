Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında, reklam vererek, bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yazgan'ın yargılandığı davanın duruşması İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

10 AY HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ

Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan hakim, sanık Yazgan hakkında 10 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası verdi.

Ayrıca mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yazgan "şüpheli", Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vekilinin 16 Eylül 2024'te savcılığa yaptığı müracaat üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 14 Eylül 2024'te oynanan müsabakada Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında "meritking.news" reklamlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden gönderilen yazıya göre, yurt dışı kaynaklı söz konusu web sitesinin çevrimiçi-online bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği kaydedilmişti.

SORUMLU OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

İddianamede, söz konusu reklamın Galatasaray Spor Kulübü adına Yazgan tarafından yapılan görüşmeler ve imzalanan sözleşme neticesinde yapıldığı, bu haliyle söz konusu suçtan Yazgan'ın sorumlu olduğu belirtilmişti.

İddianamede, Yazgan'ın "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapse ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılması istenmişti.