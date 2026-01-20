Lucas Torreira'dan geleceğiyle ilgili net açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Atletico Madrid’i ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dönemde geleceğiyle ilgili çok sayıda iddianın ortaya atıldığını belirten Torreira, sadece Galatasaray’a odaklandığını vurguladı.

MENAJERİ 'EVİNE YAKIN OLMAK İSTİYOR' DİYORDU

Uruguaylı oyuncu menajeri Pablo Bentancur'un kendisiyle ilgili söylediği, "Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor." sözlerinin aksine sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu belirtti.

TORREIRA: GALATASARAY'A AŞIĞIM...

Galatasaray'dan ayrılması durumunda bunu kendisinin açıklayacağını da sözlerine ekleyen Torreira, "Ben gideceğim zaman 'gitmek istiyorum' derim. Aşığım bu takıma." ifadelerini kullandı.

"TAKIMA FAZLA KONSANTRE OLAMADIM"

Torreira'nın geleceğiyle ilgili söyledikleri şu şekilde:

"Son zamanlarda çok konuşuldu geleceğimle ilgili ben her zaman kalbimden konuştum. Maalesef son zamanlarda babam bazı sağlık problemleri yaşadı. Bu nedenle takıma fazla konsantre olamadım. Destek veren herkese teşekkür ederim. Ailenizden uzak olduğunuz zaman bu durumları kontrol etmek çok zor.

"GİDECEĞİM ZAMAN BENDEN DUYARSINIZ"

Buradan gittiğim zaman duyarsınız zaten, kendim söylerim. Ben bir şey söylemediğim sürece, ben buradayım. Her zaman olduğu gibi hayatımı sahaya koyacağım. Her topta bütün hayatımı ortaya koyarak mücadele edeceğim. Galatasaray'ın amaçlarına odaklanmak en önemlisi. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir ve bunu her zaman bildim ben."

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"