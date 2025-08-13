Başakşehir - Viking maçının muhtemel 11'leri

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Sırp hakem Milos Milanovic'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat, Deniz Türüç, Ömer Ali, Crespo, Brnic, Nuno da Costa

Viking: Klaesson, Heggheim, Baertelsen, Falchener, Bjornshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Berisha, Tripic

TUR İHTİMALLERİ

Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle, beraberlikle ya da tek farklı skorlu yenilgiyle ayrılması halinde play-off turuna yükselecek.

Viking'in 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatma bölümlerine geçilecek.

Norveç temsilcisi, rövanşta Başakşehir'e 3 ve üzeri farklı skorla üstünlük kurması durumunda adını play-off turuna yazdıracak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Tur atlayan takım, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

KEMEN FORMA GİYEMEYECEK

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen, mücadelede forma giyemeyecek.