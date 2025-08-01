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Başakşehir'in Viking maçlarını yönetecek hakemler belirlendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Portekizli Miguel Nogueira, rövanşta ise Sırp Milos Milanovic görev yapacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
01.08.2025 16:34
Başakşehir'in Viking maçlarını yönetecek hakemler belirlendi

İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA'nın açıklamasına göre 7 Ağustos Perşembe günü Viking Stadı'nda oynanacak ilk maçı, Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek.

Nogueira'nın yardımcılıklarını Portekizli Paulo Bras ve Nelson Pereira üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sergio Jose Santos Guelho olacak.

RÖVANŞ MAÇINA SIRP HAKEM

İki ekip arasında 13 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinde ise Sırp hakem Milos Milanovic düdük çalacak.

Milanovic'in yardımcılıklarını Sırbistan'dan Milan Pasajlic ve Marko Djuricic yapacak.

Maçın dördüncü hakemliğini ise Andrija Stojanovic üstlenecek.

Eshspor Haberleri