Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk maçında Shakhtar Donetsk'e evinde yenildi

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi Avrupa arenasındaki ilk sınavını İstanbul’daki Tüpraş Stadı’nda verdi. Tribünleri dolduran taraftarların coşkulu desteğiyle sahaya çıkan Beşiktaş, hem skor avantajı elde etmek hem de rövanş öncesi moral bulmak amacıyla mücadele etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yeni transferlerin de forma giydiği maçta Beşiktaş, kontrollü bir oyunla rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Konuk ekip Shakhtar Donetsk ise Galatasaray'ın eski yıldızı, eski milli takım oyuncusu Arda Turan'ın yönetiminde, dinamik yapısı ve genç oyuncularıyla karşılaşmaya hızlı başladı. Mücadele boyunca her iki takım da hücum organizasyonlarıyla etkili olmaya çalışırken, Tüpraş Stadı’ndaki atmosfer futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

İLK YARIDA 3 GOL

7. dakikada Eguinaldo’nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Santana, ceza yayı içinden sert bir vuruş çıkardı. Meşin yuvarlak, önce Uduokhai’ye çarptıktan sonra filelerle buluşarak takımını 1-0 öne geçirdi.

21. dakikada Eguinaldo, ceza sahasının sol çaprazından çok sert bir şut çekti ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Santana’nın sağ kanattan gönderdiği ortada, kale sahasında iyi yükselen Eguinaldo kafayla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a taşıdı.

38. dakikada Orkun Kökçü’nün sağ köşeden kullandığı korner sonrası ceza sahasında yaşanan pozisyonda, top Konoplia’nın eline çarptı. Bulgar hakem Georgi Kabakov, tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada Penaltı vuruşunu kullanan Abraham, soğukkanlı bir şekilde topu kalecinin soluna yollayarak farkı bire indirdi: 1-2.

43. dakikada Gedson Fernandes, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan sert bir şut çıkardı. Kaleci Riznyk, başarılı refleksiyle gole izin vermedi.

Karşılaşmada ilk yarı, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

SHAKHTAR İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI, JOAO VE KEVİN'İN GOLÜ YETMEDİ

46. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Orkun Kökçü’nün pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva’nın yerden şutunu kaleci Riznyk direk dibinden kornere çeldi.

47. dakikada Shakhtar farkı yeniden ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına sarkan Alisson Santana, Kartal Kayra Yılmaz’ı geçip çaprazdan vurdu. Savunmaya çarpan top arka direğe yöneldi, Kevin ise bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-3.

48. dakikada Beşiktaş umutlandı. Ceza sahası çizgisinde topu önünde bulan Rafa Silva’nın sert şutunu kaleci çeldi. Dönen topa kale önünde kayarak vuran Joao Mario farkı bire indirdi: 2-3.

90+5. dakikada Shakhtar skoru belirledi. Bondarenko’nun sağ çaprazdan içeri çevirdiği topu Kevin kontrol etti, ardından sağ üst köşeye yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı: 2-4.

Beşiktaş, sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş: 2 - Shakhtar Donetsk: 4

Stat: Tüpraş

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Martin Venev (Bulgaristan)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz (Dk. 81 Semih Kılıçsoy), Orkun Kökçü (Dk. 60 Muçi), Rashica (Dk. 60 Kartal Kayra Yılmaz), Rafa Silva, Gedson Fernandes, Abraham (Dk. 71 Joao Mario)

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia (Dk. 56 Vinicius Tobias), Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon (Dk. 56 Pedrinho), Alisson Santana (Dk. 76 Bondarenko), Ocheretko, Sudakov (Dk. 88 Gocholeishvili), Kevin, Eguinaldo (Dk. 76 Newertton)

Goller: Dk. 7 Alisson Santana, Dk. 28 Eguinaldo, Dk. 67 ve 90+5 Kevin (Shakhtar Donetsk), Dk. 40 Abraham (Penaltıdan), Dk. 87 Joao Mario (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk 79 Uduokhai, Dk. 90+1 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+2 Mert Günok (Beşiktaş), Dk. 90+3 Riznyk (Shakhtar Donetsk)