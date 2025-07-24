Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda nefesleri kesmesi beklenen Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki kritik mücadele için tüm hazırlıklar tamamlandı. Siyah-beyazlı ekibin, ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta düdük Bulgar hakemlerden Georgi Kabakov tarafından çalacak.

Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

Siyah-beyazlı takımın kaleyi genç file bekçisi Mert Günok koruyacak. Savunma hattında deneyimli sağ bek Svensson, stoper ikilisi Paulista ve Uduokhai yer alacak. Orta sahada ise takımın genç yeteneklerinden Jurasek ile gelecek vaat eden isim Demir Ege Tıknaz görev alacak.

Orta sahayı organize edecek ve oyunu yönlendirecek isimler arasında takımın kilit oyuncusu Orkun Kökçü bulunuyor. Hücuma destek veren kanat oyuncuları Rashica ve Rafa Silva, takımın skor üretme yükünü taşıyacak. Forvette ise takımın golcü ismi Abraham, rakip savunmaya zorlu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

SHAKHTAR DONETSK'İN KADROSU

Ukrayna temsilcisinin kaleciliğini Riznyk yaparken, savunma hattında Konoplia, Bondar, Matviyenko ve Pedro Henrique görev yapacak. Orta sahada defansif ve yaratıcı rollerde sahada olacak isimler ise Marlon, Santana, Ocheretko ve Sudakov.

Hücum hattında ise gol arayan isimler Kevin ve Eguinaldo olacak. Shakhtar Donetsk, fiziksel gücü ve hızlı oyun anlayışıyla Beşiktaş’a karşı sahada üstünlük kurmaya çalışacak.

Maç, hem takımların hem de futbolseverlerin heyecanla beklediği bir mücadele olacak. Ev sahibi Beşiktaş, taraftarının desteğiyle avantaj sağlamayı hedeflerken, Shakhtar Donetsk deplasmanda puan veya puanlar alarak tur şansını artırmayı amaçlıyor.